С разницей в 15 минут: близнецы в США родились в разные дни и годы
Жительница Калифорнии по имени Фатима Мадригал родила двойню с разницей в 15 минут: сын родился в пятницу, 31 декабря, 2021 года, а дочь – в субботу, 1 января, 2022 года.
Об этом сообщает People.
В новогоднюю ночь в семье Фатимы Мадригал и Роберта Трухильо из Гринфилда родилась двойня. Альфредо появился на свет 31 декабря в 23:45 по местному времени, а уже через 15 минут, как раз в полночь 1 января, родилась Айлин.
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«С ума сойти – они близнецы и у них разные дни рождения! Я была удивлена и счастлива, что двойня родилась в полночь», – рассказала мать близнецов.
Врачи, которые принимали роды, заявили, что для них они стали одними из самых запоминающихся в карьере.
«Замечательный способ начать Новый год», – сказала доктор Ана Абрил Ариас.
У Альфредо и Айлин уже есть две старшие сестры и брат.
Ранее Власти писали, что женщина из китайской провинция Фуцзянь родила близнецов от разных мужчин.