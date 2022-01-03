С разницей в 15 минут: близнецы в США родились в разные дни и годы

Жительница Калифорнии по имени Фатима Мадригал родила двойню с разницей в 15 минут: сын родился в пятницу, 31 декабря, 2021 года, а дочь – в субботу, 1 января, 2022 года.

Близнецов назвали Альфредо и Айлин.



Об этом сообщает People.

В новогоднюю ночь в семье Фатимы Мадригал и Роберта Трухильо из Гринфилда родилась двойня. Альфредо появился на свет 31 декабря в 23:45 по местному времени, а уже через 15 минут, как раз в полночь 1 января, родилась Айлин.

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«С ума сойти – они близнецы и у них разные дни рождения! Я была удивлена и счастлива, что двойня родилась в полночь», – рассказала мать близнецов.

Врачи, которые принимали роды, заявили, что для них они стали одними из самых запоминающихся в карьере.

«Замечательный способ начать Новый год», – сказала доктор Ана Абрил Ариас.

У Альфредо и Айлин уже есть две старшие сестры и брат.

Ранее Власти писали, что женщина из китайской провинция Фуцзянь родила близнецов от разных мужчин.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, близнецы