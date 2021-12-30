В Италии по запросу РФ задержали украинского режиссера: кто он и в чем его обвиняют

В Италии задержали украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука в связи с запросом России о его экстрадиции.

Лавренчук был учеником Романа Виктюка



Об этом сообщили в сообществе Free Eugene Lavrenchuk! в Facebook. Украинец находится в СИЗО с 17 декабря по решению суда Неаполя, пока не будет рассмотрен запрос на экстрадицию.

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По заявлению россиян, Лавренчук якобы совершил уголовное правонарушение финансового характера, когда находился на территории РФ. При этом детали обвинения не разглашаются.

Лавренчук поддерживал Украину даже работая в России и покинул Россию по политическим причинам, когда началась война.

“Российские СМИ пытались сначала раскрутить скандал по теме «пропаганды гомосексуализма» и даже приписывали ему наличие уголовных дел в Украине. И все эти попытки заканчивались ничем, потому что это неправда и клевета, привычный для той страны сценарий”, – сказано в сообщении.

Дипломаты помогают украинцу

Пока Италия изучает запрос РФ, украинец получает поддержку Консульства Украины в Италии, а его адвокат пытается предотвратить экстрадицию режиссера в Россию.

«Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь украинскому гражданину Евгению Лавренчуку. При содействии генерального представительства гражданину был предоставлен адвокат», – сообщил «Украинской правде» спикер МИД Олег Николенко.

Сейчас консулы и адвокат выясняют причины задержания украинца и взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для защиты его законных интересов.

31 декабря Лавренчука посетил консул. Условия его содержания приемлемые, состояние здоровья удовлетворительное.

Мать надеется на лучшее

В комментарии «Радио Свобода» мать задержанного украинца Ирина Лавренчук рассказала, что последний раз общалась с сыном 15 декабря. По ее словам, сын не собирался ехать в Италию, он возвращался из Тель-Авива во Львов через Неаполь.

«Он в Италию специально не уехал, летел из Тель-Авива во Львов с пересадкой в Неаполе. Я знаю, что сына поддерживает украинское консульство, есть итальянский адвокат. Как нам рассказал консул, Евгений – в боевом настроении. Я и представить не могла ту ситуацию, которая произошла с сыном», – добавила женщина.

Она также выразила надежду, что ее сына не экстрадируют в Россию.

Что известно о Лавренчуке

Он вырос во Львове, учился в Москве на курсе известного режиссера, львовянина Романа Виктюка. После студий он основал в Москве Польский театр и работал в нем. В 2014 году, в знак протеста против агрессии путинского режима, режиссер вернулся в Украину.

Как сообщали Власти, сотрудники ФСБ задержали российского военного, которого якобы завербовала Украина для сбора сведений о российской армии.

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Тэги: Италия, Евгений Лавренчук