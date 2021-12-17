Дочери Медведчука и крестнице Путина аннулировали учебную визу в Швейцарию

Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За життя» Виктор Медведчук заявил, что его дочери Дарье, которая также является крестницей президента РФ Владимира Путина, не выдали визу для обучения в Женевском университете.

Медведчук пожаловался на аннулирование учебной визы его дочери



Об этом сообщило “Громадське” со ссылкой на интервью политика заблокированному телеканалу UkrLive.

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По словам Медведчука, его дочь якобы училась в Украине, а после этого сдала экзамены и поступила в Женевский университет. Сначала она получила учебную визу и в начале сентября 2021 года должна была ехать на учебу.

Однако, по словам нардепа, за два дня до этого дочери сообщили, что визу аннулировали.

«Западный мир здесь проявился. Да, я выступаю против внешнего управления, внешнего управления США и Запада. И буду выступать», — заявил Медведчук.

Он также рассказал, что когда на него наложили санкции, ему якобы предлагали на время покинуть страну. «Эти предложения поступали от друзей, на которых выходили представители Офиса президента», — сказал политик.

А когда он уже получил подозрение, ему якобы предлагали уйти из политики в обмен на прекращение уголовных производств.

Дарья Медведчук – младшая совместная дочь Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Она родилась 20 мая 2004 года, ее крестными родителями стали президент России Владимир Путин и Светлана Медведева – жена экс-премьер-министра РФ Дмитрию Медведева. Крестины состоялись в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

Как сообщали Власти, народному депутату Виктору Медведчуку объявили новое подозрение по статьям о государственной измене и содействии терроризму.

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