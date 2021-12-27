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07:46 04 Января 2022 Просмотров 379   КомментариевКомментарии

В Китае заблокировали миллионный город из-за трех бессимптомных больных COVID-19

Город Юйчжоу в китайской провинции Хэнань ввел жесткий локдаун 3 января вечером после того, как днем раньше были выявлены три бессимптомных случая COVID-19

Центр города оказался полностью заблокированным

Об этом сообщило The Guardian со ссылкой на китайские СМИ.

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Более 1 миллиона граждан в настоящее время вынуждены оставаться дома. В городе прекратил работу общественный транспорт.  Обучение и проведение общественных мероприятий запретили.

Кроме того, магазинам и супермаркетам было приказано приостановить всю предпринимательскую деятельность, за исключением обеспечения товаров повседневного спроса.

Центр города оказался полностью заблокированным – людям запретили въезжать в него и выезжать.

Как сообщали Власти, в Сиане, административном центре провинции Шэньси, с населением 13 млн человек ввели жесткий карантин, поскольку с 9 декабря выявили 143 случая заболевания COVID-19.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Китай, covid-19
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