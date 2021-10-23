Трампа и его детей вызвали в суд: что случилось
В понедельник, 3 января, генеральная прокуратура Нью-Йорка подтвердила, что вызвала в суд бывшего президента США и двух его детей – Иванку и Дональда.
Об этом сообщает AP.
Дональд Трамп и его дети вызваны в суд в рамках гражданского дела о мошенничестве.
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Расследование связано с уголовным делом в отношении Trump Organization, которое ведет окружная прокуратура Манхэттена.
Прокуроры пытаются установить, не завышала ли компания стоимость некоторых объектов для получения ссуд и налоговых льгот.
Также компанию обвиняют в подделке деловой документации и мошенничестве. По мнению прокуроров, Trump Organization оплачивала сотрудникам аренду, счета за коммунальные услуги и другие расходы, не декларируя их должным образом.
В прошлом месяце Трамп подал в суд на генпрокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс и пытался заблокировать расследование в отношении его компании.
Бывший президент отрицает какие-либо нарушения и заявляет о «политически мотивированном» расследовании. Он также называл это «охотой на ведьм».
Ранее Власти писали, что Дональд Трамп обратился в федеральный суд во Флориде, чтобы компания Twitter восстановила его аккаунт.