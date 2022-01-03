В Израиле разбился военный вертолет: есть погибшие

Два пилота Армии обороны Израиля погибли в понедельник, 3 января, когда их вертолет разбился у побережья неподалеку от Хайфы.

Вертолет упал в Средиземном море недалеко от портового города Хайфа.



Об этом сообщает The Times of Israel.

Поисково-спасательные группы ЦАХАЛ вытащили пилотов из воды, но не смогли спасти им жизнь.

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Третий член экипажа был доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести. В больнице заявили, что его состояние стабильное.

Вертолет участвовал в совместной тренировке ВВС и ВМФ. Он взлетел около 20:00 и упал в море примерно через час. Причиной крушения стала техническая неисправность.

Ранее Власти писали, что в Хабаровском крае России разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились шесть членов экипажа.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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