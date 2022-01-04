В Украине за сутки с COVID-19 госпитализировали почти 1000 человек

В Украине за прошедшие сутки подтвердили коронавирус у 1746 человек, умерли от болезни 135 пациентов.

За сутки выявили 1746 новых случаев COVID-19 в Украине



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 86 детей и 21 медработник.

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Вылечились от болезни 3629 человек, госпитализировано за сутки 970 украинцев. Лидерами по суточному заражению стали Киев – 364 случая, Харьковская область – 141, Полтавская – 129

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 364;

Винницкая область – 64;

Волынская область – 26;

Днепропетровская область – 108;

Донецкая область – 124;

Житомирская область – 17;

Закарпатская область – 51;

Запорожская область – 17;

Ивано-Франковская область – 34;

Киевская область – 108;

Кировоградская область – 43;

Луганская область – 28;

Львовская область – 85;

Николаевская область – 20;

Одесская область – 83;

Полтавская область – 129;

Ривненская область – 33;

Сумская область – 37;

Тернопольская область – 46;

Харьковская область – 141;

Херсонская область – 16;

Хмельницкая область – 8;

Черкасская область – 85;

Черновицкая область – 61;

Черниговская область – 18

Как сообщали Власти, за сутки по состоянию на утро 3 января в Украине подтверждено 1 804 новых случаев заболевания COVID-19, не смогли справиться с болезнью 114 человек.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19