В Украине за сутки с COVID-19 госпитализировали почти 1000 человек
В Украине за прошедшие сутки подтвердили коронавирус у 1746 человек, умерли от болезни 135 пациентов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 86 детей и 21 медработник.
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Вылечились от болезни 3629 человек, госпитализировано за сутки 970 украинцев. Лидерами по суточному заражению стали Киев – 364 случая, Харьковская область – 141, Полтавская – 129
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 364;
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Винницкая область – 64;
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Волынская область – 26;
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Днепропетровская область – 108;
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Донецкая область – 124;
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Житомирская область – 17;
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Закарпатская область – 51;
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Запорожская область – 17;
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Ивано-Франковская область – 34;
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Киевская область – 108;
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Кировоградская область – 43;
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Луганская область – 28;
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Львовская область – 85;
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Николаевская область – 20;
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Одесская область – 83;
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Полтавская область – 129;
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Ривненская область – 33;
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Сумская область – 37;
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Тернопольская область – 46;
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Харьковская область – 141;
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Херсонская область – 16;
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Хмельницкая область – 8;
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Черкасская область – 85;
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Черновицкая область – 61;
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Черниговская область – 18
Как сообщали Власти, за сутки по состоянию на утро 3 января в Украине подтверждено 1 804 новых случаев заболевания COVID-19, не смогли справиться с болезнью 114 человек.