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Главная » Украина » Общество
08:55 04 Января 2022 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

В Украине за сутки с COVID-19 госпитализировали почти 1000 человек

В Украине за прошедшие сутки подтвердили коронавирус у 1746 человек, умерли от болезни 135 пациентов.

За сутки выявили 1746 новых случаев COVID-19 в Украине

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 86 детей и 21 медработник.

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Вылечились от болезни 3629 человек, госпитализировано за сутки 970 украинцев. Лидерами по суточному заражению стали Киев – 364 случая, Харьковская область – 141, Полтавская – 129

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 364;

  • Винницкая область – 64;

  • Волынская область – 26;

  • Днепропетровская область – 108;

  • Донецкая область – 124;

  • Житомирская область – 17;

  • Закарпатская область – 51;

  • Запорожская область – 17;

  • Ивано-Франковская область – 34;

  • Киевская область – 108;

  • Кировоградская область – 43;

  • Луганская область – 28;

  • Львовская область – 85;

  • Николаевская область – 20;

  • Одесская область – 83;

  • Полтавская область – 129;

  • Ривненская область – 33;

  • Сумская область – 37;

  • Тернопольская область – 46;

  • Харьковская область – 141;

  • Херсонская область – 16;

  • Хмельницкая область – 8;

  • Черкасская область – 85;

  • Черновицкая область – 61;

  • Черниговская область – 18

Как сообщали Власти, за сутки по состоянию на утро 3 января в Украине подтверждено 1 804 новых случаев заболевания COVID-19, не смогли справиться с болезнью 114 человек.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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