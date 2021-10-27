Президента Бразилии госпитализировали: может потребоваться операция

В понедельник, 3 января, Жаира Болсонару экстренно госпитализировали в больницу Сан-Паулу – у президента кишечная непроходимость.

Состояние президента улучшилось после госпитализации.



Об этом сообщает AP.

Болсонару стало плохо во время отпуска в южном штате Санта-Катарина. Врачи оценивают состояние 66-летнего президента как стабильное.

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Болсонару опубликовал в Twitter фото из больницы. Он написал, что причиной госпитализации стали те же симптомы, из-за которых он провел четыре дня в больнице в июле прошлого года.

Он уточнил, что кишечная непроходимость связана с последствиями покушения в 2018 году, когда он был серьезно ранен и с тех пор перенес четыре операции.

Сообщается, что Болсонару стало плохо после обеда в воскресенье. Его доставили в частную клинику в Сан-Паулу. На кадрах видно, что президент смог сам спуститься с самолета по трапу.

Ранее Власти писали, что президент Бразилии попал в больницу с непрекращающейся икотой.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: больница, Бразилия, Жаир Болсонару