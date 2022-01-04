В Бразилии несколько человек заболели COVID-19 и гриппом одновременно: что о них известно

В Бразилии зафиксировали первые на территории Америки четыре случая заболевания флуроной – одновременно COVID-19 и гриппом.

В мире все больше регистрируют случаев заболевания флуроной



Об этом сообщило издание Clarín.

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В Рио-де-Жанейро положительные результаты тестов на грипп и коронавирус одновременно получил 16-летний подросток

Три стальных случае зарегистрировали в столице штата Сеара Форталезе. Флурону подтвердили у двух годовалых младенцев, которых уже выписали из больницы, а также у 52-летнего мужчины, который не нуждался в госпитализации.

Местные органы здравоохранения рассказали, что штамм коронавируса, которым заразились трое пациентов из Форталезы, неизвестен. Однако у всех них подтвердился вариант гриппа H3N2.

Бразильский инфекционист Леонардо Вайсманн отметил, что невозможно определить уровень серьезности двойного заражения.

В то время как первый в мире случай флуроны был обнаружен в Израиле, другие двойные положительные результаты уже быстро появились в других частях мира.

В Бразилии в настоящее время, помимо пандемии коронавируса, наблюдается волна гриппа.

В этот понедельник, 3 января, стало известно, что в испанском регионе Каталония также выявлены первые случаи флуроны.

По заключению испанских медиков, течение заболевания не представляло большей опасности, чем при обычном заражении коронавирусом.

Как сообщали Власти, на юге Франции ученые обнаружили новый вариант коронавируса у 12 пациентов, предположительно, его привезли из африканского Камеруна.

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Тэги: covid-19, флурона