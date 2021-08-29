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12:15 04 Января 2022 Просмотров 148   КомментариевКомментарии

Встретил у елки в новогоднюю ночь: на Черкащине мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку

В Черкасской области мужчина в новогоднюю ночь заманил к себе домой 15-летнюю девочку и изнасиловал.

Задержанный насильник

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

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В Золотоноше Черкасской области правоохранители задержали мужчину, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки.

Согласно предварительному расследованию, 32-летний злоумышленник встретил в новогоднюю ночь двух несовершеннолетних девушек-подростков у городской елки.

В ходе знакомства, мужчине удалось заманить одну из них в свой автомобиль, после чего он вывез ее за пределы города и изнасиловал.

15-летняя девочка добралась домой и рассказала обо всем родителям, которые и обратились в полицию.

Вскоре к злоумышленнику домой нагрянули правоохранители. Полицейские изъяли вещественные доказательства с дома и автомобиля подозреваемого. Среди них были предметы одежды со следами крови, а также следы присутствия девочки в автомобиле подозреваемого.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Правонарушителю грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет. Продолжается досудебное расследование.

Как ранее сообщали Власти, в Кривом Роге мужчина два года насиловал свою дочь: начал, когда ей было 10 лет.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: педофил, Насильник, Черкасская область, задержание
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