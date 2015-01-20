Под Запорожьем в квартире взорвалась граната: есть пострадавший

Вечером 3 января в Днепрорудном Запорожской области в одной из квартир взорвалась граната Ф-1, в результате чего пострадал арендатор жилья.

В квартире взорвалась граната Ф-1



Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области. Инцидент произошел на ул. Шахтерской.

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По информации правоохранителей, около 21:00 в отделение полиции Днепрорудного сообщили, что в реанимационное отделение больницы доставили местного жителя с осколочными ранениями конечностей, ранами туловища, а также травматической ампутацией кисти руки.

На место происшествия следственно-оперативная группа и взрывотехники выяснили, что 51-летний пострадавший разбирал запал гранаты «Ф-1», что и привело к взрыву. В результате инцидента мужчина получил многочисленные телесные повреждения.

В квартире полицейские обнаружили другие боеприпасы. Специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки корпуса гранаты «Ф-1», более 170 боевых патронов разных калибров, одну гранату РГД с зажиганием и одну без него времен Второй мировой войны, барабан с патронами калибра 7,62мм, 3 ножа и предмет похож на винтовку «Мосина».

Как сообщали Власти, в оккупированном Донецке в Киевском районе произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека, один из которых скончался от травм.

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