НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
13:28 04 Января 2022 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Под Запорожьем в квартире взорвалась граната: есть пострадавший

Вечером 3 января в Днепрорудном Запорожской области в одной из квартир взорвалась граната Ф-1, в результате чего пострадал арендатор жилья.

В квартире взорвалась граната Ф-1

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области. Инцидент произошел на ул. Шахтерской.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По информации правоохранителей, около 21:00 в отделение полиции Днепрорудного сообщили, что в реанимационное отделение  больницы доставили местного жителя с осколочными ранениями конечностей, ранами туловища, а также травматической ампутацией кисти руки.

На место происшествия следственно-оперативная группа и взрывотехники выяснили, что 51-летний пострадавший разбирал запал гранаты «Ф-1», что и привело к взрыву. В результате инцидента мужчина получил многочисленные телесные повреждения.

В квартире полицейские обнаружили другие боеприпасы. Специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки корпуса гранаты «Ф-1», более 170 боевых патронов разных калибров, одну гранату РГД с зажиганием и одну без него времен Второй мировой войны, барабан с патронами калибра 7,62мм, 3 ножа и предмет похож на винтовку «Мосина».

В квартире обнаружили много патронов и других боеприпасов

В квартире обнаружили много патронов и других боеприпасов

Как сообщали Власти, в оккупированном Донецке в Киевском районе произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека, один из которых скончался от травм.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: взрыв, Запорожье
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.01.2015 18:08
В Запорожской области взорвали мост
ТОР
20.01.2015 12:38
В Запорожье устроили взрыв возле банка
ТОР
24.07.2014 10:45
В Запорожье у армянской церкви прогремел мощный взрыв
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Не вписался в поворот: под Броварами Lexus протаранил два забора и врезался в дом

12:59 Украина

Названы редкие симптомы “Омикрона”, при которых нужно срочно обратиться к врачу

11:57 Мир

Трампа и его детей вызвали в суд: что случилось

08:46 Мир

В Китае заблокировали миллионный город из-за трех бессимптомных больных COVID-19

07:46 Мир

С разницей в 15 минут: близнецы в США родились в разные дни и годы

20:28 Мир

Израиль меняет правила въезда с 9 января: кого касается

19:59 Мир

В США назвали условие, которое удержит Путина от вторжения в Украину

18:29 Мир

Провалился под лед: в Киеве из Днепра вытащили тело мужчины

13:52 Украина

Под Киевом пылает многоэтажный отель

10:29 Украина

Российская авиация нанесла удар по провинции в Сирии: погибли женщины и дети

09:51 Мир

Сбил ребенка на переходе и даже не остановился: в Киеве нашли пьяного виновника ДТП

09:16 Украина

Новости | NetGameSlots.com