В Украине разрешили бустерную прививку от COVID-19: кто может получить
В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет через 6 месяцев после второй.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
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Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer, по следующим схемам:
▪️ первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer
▪️ первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer
▪️ первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer
▪️ первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer
В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.
Для получения бустерной дозы можно записаться на прививку в любой пункт или центр вакцинации COVID-19.
Как сообщали Власти, по информации ВОЗ, новые данные свидетельствуют о снижении эффективности вакцин против тяжелых форм заболевания и смерти от COVID-19.