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13:32 04 Января 2022 Просмотров 355   КомментариевКомментарии

В Украине разрешили бустерную прививку от COVID-19: кто может получить

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет через 6 месяцев после второй.

Бустерную прививку смогут получить люди старше 60 лет

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

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Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer, по следующим схемам:

▪️ первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer

▪️ первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer

▪️ первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer

▪️ первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Для получения бустерной дозы можно записаться на прививку в любой пункт или центр вакцинации COVID-19.

Как сообщали Власти, по информации ВОЗ, новые данные свидетельствуют о снижении эффективности вакцин против тяжелых форм заболевания и смерти от COVID-19.

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Тэги: вакцинация
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