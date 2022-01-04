В России слепили Снегурочку-зомби: сеть взорвалась едкими комментариями. Видео
В одной из республик РФ местные жители возмутились пугающей снежной скульптуре Снегурочки.
В одном из сел Республики Башкортостана (Россия) из снега слепили пугающую скульптуру сказочного персонажа Снегурочки.
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Видео со «Снегурочкой-зомби» опубликовал местный житель в своем Instagram.
У помощницы Деда мороза отсутствуют руки, а лицо сильно изуродовано. Непонятно, скульптура такой и задумывалась, или лицо Снегурочки приобрело такой пугающий вид из-за таяния снега.
Публикация со Снегурочкой собрала в соцсетях множество комментариев. Пользователи сети считают, что подобные скульптуры могут не только напугать детей, но и серьезно нарушить их психику. Другие же пользователи шутят по поводу внешнего вида культового сказочного персонажа.
«Снегурочка просто забыла накраситься, с кем не бывает», «Вы че мою жену сюда выкладываете», «Это она увидела цены на бензин и приступ случился», «Она просто не привития от COVID-19″, – пишут в комментариях пользователи Instagram.
Некоторые пользователи отмечают, что власти Башкортостана плохо в этом году организовали места для праздничного отдыха людей.
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