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15:17 04 Января 2022 Просмотров 144   КомментариевКомментарии

В России слепили Снегурочку-зомби: сеть взорвалась едкими комментариями. Видео

В одной из республик РФ местные жители возмутились пугающей снежной скульптуре Снегурочки.

У помощницы Деда мороза отсутствуют руки, а лицо сильно изуродовано

В одном из сел Республики Башкортостана (Россия) из снега слепили пугающую скульптуру сказочного персонажа Снегурочки.

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Видео со «Снегурочкой-зомби» опубликовал местный житель в своем Instagram.

У помощницы Деда мороза отсутствуют руки, а лицо сильно изуродовано. Непонятно, скульптура такой и задумывалась, или лицо Снегурочки приобрело такой пугающий вид из-за таяния снега.

Публикация со Снегурочкой собрала в соцсетях множество комментариев. Пользователи сети считают, что подобные скульптуры могут не только напугать детей, но и серьезно нарушить их психику. Другие же пользователи шутят по поводу внешнего вида культового сказочного персонажа.

«Снегурочка просто забыла накраситься, с кем не бывает», «Вы че мою жену сюда выкладываете», «Это она увидела цены на бензин и приступ случился», «Она просто не привития от COVID-19″, – пишут в комментариях пользователи Instagram.

Некоторые пользователи отмечают, что власти Башкортостана плохо в этом году организовали места для праздничного отдыха людей.

Как ранее сообщали Власти, Новый год и Рождество в Киеве: где зарядиться праздничным настроением и волшебством.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, Снегурочка, Башкортостана
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