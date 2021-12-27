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15:35 04 Января 2022 Просмотров 148   КомментариевКомментарии

НАТО собирает экстренное заседание из-за российских войск возле границы Украины

Главы МИД членов НАТО соберутся на экстренном заседании, на котором будет обсуждаться наращивание военных сил России на границах с Украиной.

Председателем на собрании будет выступать генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу НАТО.

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Заседание глав МИД стран-членов Альянса будет внеочередным, и пройдет в формате видеоконференции 7 января.

«Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее и безопасность Европы в целом», — говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

Председателем на собрании будет выступать генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Напомним, Москва обнародовала проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашение о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО.

В нем Россия потребовала от НАТО отозвать обещание 13-летней давности о вступлении Украины. Кроме того, представители РФ не раз заявляли о недопустимости вступления Украины в НАТО.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, НАТО, собрание
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