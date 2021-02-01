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15:48 04 Января 2022 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Спускались с горки на санках: в Днепре разбились отец и маленькая дочь

В Днепре случилась трагедия во время катаний отца и дочки на санках.

Место происшествия

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

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2 января в Днепровском парке Зеленый Гай во время катания на санках погиб 45-летний мужчина.

Трагедия произошла около 20:00 – мужчина съезжал с горки вместе со своей 6-летней дочкой, но во время спуска врезался в стоящую на пути опору билборда.

Погибший сильно ударился головой об железную опору и погиб на месте. Также пострадала и дочка мужчины. Девочка получила ушибы и травму живота – ее госпитализировали в детскую больницу.

Место происшествия

Отметим, что в парке запрещено съезжать с горок на санках и других предназначенных и не предназначенных для этого средствах. Об этом якобы посетителей парка лично информируют сотрудники.

Кроме того, администрация парка заверяет, что в некоторых местах стоят предупредительные таблички о запрете спуска на санках.

Предупреждающие листовки

Как ранее сообщали Власти, в Тернополе ребенка обстреляли из дробовика во время катания на санках.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: смерть, днепр, санки, парк
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