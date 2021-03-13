Зеленский приехал в Буковель и поселился в одной гостинице с Коломойским

Президент Владимир Зеленский приехал в Буковель и поселился в гостинице «Radisson Blu Resort Bukovel», где также остановился олигарх Игорь Коломойский с семьей.

Коломойский и Зеленский "случайно" оказались в одном отеле



Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на два свои источника.

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По информации издания, глава государства приехал в гостиницу горнолыжного курорта 4 января, охрана разместилась в одном из соседних с ним номеров.

В то же время, на том же 5-м этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением.

Семьи президента в лакшери-отеле не видели.

Коломойский в комментарии журналистам издания открестился от намерения встречаться с президентом.

«Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 уезжаю», – сказал он.

Как сообщали Власти, Игорь Коломойский вышел из состава наблюдательного совета канала 1+1.

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