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17:04 04 Января 2022 54 Комментарии
Опубликовано видео момента обрушения здания в Харькове
В Харькове на проспекте Гагарина, 20, обвалилось офисное здание, момент его обрушения попал на видео.
Момент начала обрушения попал на видео
Эпичные кадры локальной катастрофы опубликовала Харьковская прокуратура.
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Как сообщалось, обрушился не жилой дом, а офисные помещения бывшего завода “Авторучка”.
Пострадавших, по словам собственника помещений, нет. По предварительной информации, причиной обвала могли стать строительные работы, которые проводили по-соседству.
Как сообщали Власти, в Харькове обрушилась внешняя несущая стена офисного здания.
Тэги: Харьков
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