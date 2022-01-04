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17:04 04 Января 2022 Просмотров 54   КомментариевКомментарии

Опубликовано видео момента обрушения здания в Харькове

В Харькове на проспекте Гагарина, 20, обвалилось офисное здание, момент его обрушения попал на видео.

Момент начала обрушения попал на видео

Эпичные кадры локальной катастрофы опубликовала Харьковская прокуратура.

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Как сообщалось, обрушился не жилой дом, а офисные помещения бывшего завода “Авторучка”.

Пострадавших, по словам собственника помещений, нет. По предварительной информации, причиной обвала могли стать строительные работы, которые проводили по-соседству.

Как сообщали Власти, в Харькове обрушилась внешняя несущая стена офисного здания.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Харьков
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