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Главная » Мир » Политика
18:18 04 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Столтенберг назвал дату заседания совета Россия-НАТО из-за Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг запланировал встречу на следующую неделю. Все стороны стремятся к диалогу для предотвращения открытого конфликта.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя НАТО.

Заседание совета Россия-НАТО состоится в Брюсселе 12 января после того, как официальные лица США и России проведут переговоры по безопасности 10 января в Женеве.

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Как сказал представитель НАТО о встрече 12 января, «любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности».

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подтвердила, что российские официальные лица примут участие в заседании совета Россия-НАТО в Брюсселе.

Ожидается, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и другие российские официальные лица примут участие в переговорах в Брюсселе после встречи с заместителем госсекретаря США Венди Шерман в Женеве.

Ранее Власти писали, что главы МИД стран-членов НАТО соберутся 7 января на экстренное заседание, на котором будет обсуждаться наращивание военных сил России на границах с Украиной.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Украина, Россия, НАТО
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