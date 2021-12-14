Столтенберг назвал дату заседания совета Россия-НАТО из-за Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг запланировал встречу на следующую неделю. Все стороны стремятся к диалогу для предотвращения открытого конфликта.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя НАТО.
Заседание совета Россия-НАТО состоится в Брюсселе 12 января после того, как официальные лица США и России проведут переговоры по безопасности 10 января в Женеве.
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Как сказал представитель НАТО о встрече 12 января, «любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности».
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подтвердила, что российские официальные лица примут участие в заседании совета Россия-НАТО в Брюсселе.
Ожидается, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и другие российские официальные лица примут участие в переговорах в Брюсселе после встречи с заместителем госсекретаря США Венди Шерман в Женеве.
Ранее Власти писали, что главы МИД стран-членов НАТО соберутся 7 января на экстренное заседание, на котором будет обсуждаться наращивание военных сил России на границах с Украиной.