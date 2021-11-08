НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
19:00 04 Января 2022 Просмотров 125   КомментариевКомментарии

В Киеве на Северном мосту водитель потерял сознание и после столкновения с другим авто умер

В Киеве во время движения один из водителей потерял сознание и врезался в другой автомобиль.

Причину смерти водителя будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза

Об этом сообщает «ТСН.ua».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

На киевском Северном мосту водитель «Mitsubishi» 1960 года рождения во время движения потерял сознание находясь за рулем своего авто и в последствии врезался в «BMW».

Подбежавшие к автомобилям очевидцы произошедшего увидели, что водитель «Mitsubishi» находится в бессознательном состоянии и попытались вызвать скорую, но мужчина умер до приезда медиков.

Причину смерти водителя будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщали Власти, в Ривном водитель на Audi сбил насмерть военного и скрылся: его нашли и сообщили о подозрении.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: смерть, Киев, дтп, жертва
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
08.11.2021 11:30
В тапках пытался перебежать 8 полос: в Киеве насмерть сбили пешехода
ТОР
24.06.2019 12:00
Две фуры столкнулись на въезде в Киев, один из водителей погиб на месте
ТОР
05.03.2019 10:09
В Киеве из реки достали труп мужчины
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Снимали три дня, кормили бутербродами: участник съемок новогоднего обращения Зеленского раскрыл подробности

14:14 Украина

Не вписался в поворот: под Броварами Lexus протаранил два забора и врезался в дом

12:59 Украина

Названы редкие симптомы “Омикрона”, при которых нужно срочно обратиться к врачу

11:57 Мир

Трампа и его детей вызвали в суд: что случилось

08:46 Мир

В Китае заблокировали миллионный город из-за трех бессимптомных больных COVID-19

07:46 Мир

С разницей в 15 минут: близнецы в США родились в разные дни и годы

20:28 Мир

Израиль меняет правила въезда с 9 января: кого касается

19:59 Мир

В США назвали условие, которое удержит Путина от вторжения в Украину

18:29 Мир

Провалился под лед: в Киеве из Днепра вытащили тело мужчины

13:52 Украина

Под Киевом пылает многоэтажный отель

10:29 Украина

Сбил ребенка на переходе и даже не остановился: в Киеве нашли пьяного виновника ДТП

09:16 Украина

Новости | NetGameSlots.com