В Киеве на Северном мосту водитель потерял сознание и после столкновения с другим авто умер

В Киеве во время движения один из водителей потерял сознание и врезался в другой автомобиль.

Причину смерти водителя будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза



Об этом сообщает «ТСН.ua».

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На киевском Северном мосту водитель «Mitsubishi» 1960 года рождения во время движения потерял сознание находясь за рулем своего авто и в последствии врезался в «BMW».

Подбежавшие к автомобилям очевидцы произошедшего увидели, что водитель «Mitsubishi» находится в бессознательном состоянии и попытались вызвать скорую, но мужчина умер до приезда медиков.

Причину смерти водителя будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщали Власти, в Ривном водитель на Audi сбил насмерть военного и скрылся: его нашли и сообщили о подозрении.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: смерть, Киев, дтп, жертва