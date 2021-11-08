В Киеве на Северном мосту водитель потерял сознание и после столкновения с другим авто умер
В Киеве во время движения один из водителей потерял сознание и врезался в другой автомобиль.
Об этом сообщает «ТСН.ua».
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На киевском Северном мосту водитель «Mitsubishi» 1960 года рождения во время движения потерял сознание находясь за рулем своего авто и в последствии врезался в «BMW».
Подбежавшие к автомобилям очевидцы произошедшего увидели, что водитель «Mitsubishi» находится в бессознательном состоянии и попытались вызвать скорую, но мужчина умер до приезда медиков.
Причину смерти водителя будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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