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21:31 04 Января 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

В Казахстане по всей стране происходят протесты из-за повышения цен на газ. Видео

В Казахстане проходят протесты и столкновения с полицией из-за повышения цен на сжиженный газ для автомобилей.

Протестующие скандируют: «Дед, уходи! Шал, кет!»

По всему Казахстану третий день проходят массовые акции протеста против роста цен на газ для автомобилей. Люди перекрывают дороги и админздания. В стране заблокировали мессенджеры и отключили мобильный интернет.

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В нескольких городах была попытка взять штурмом местные горадминистрации.

Правительство Казахстана повысило цену на сжиженный газ с 60 до 120 тенге (с 3,6 до 7,2 грн) за литр.

Власти уже заявили, что не будут поднимать цену на газ, но протестующих это уже не волнует – они требуют полной оставки правительства и президента.

Протестующие скандируют: «Дед, уходи! Шал, кет!».

Силовики арестовывают протестующих, закидывают их слезоточивым газом и светошумовыми гранатами в некоторых городах присутствуют военные.

Появились свежие кадры с места уличных беспорядков в крупнейшем мегаполисе Казахстана – Алматы. На видео – множество силовиков, автомобили экстренных служб и военные.

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Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Казахстан, протесты
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