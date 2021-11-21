В Казахстане по всей стране происходят протесты из-за повышения цен на газ. Видео
В Казахстане проходят протесты и столкновения с полицией из-за повышения цен на сжиженный газ для автомобилей.
По всему Казахстану третий день проходят массовые акции протеста против роста цен на газ для автомобилей. Люди перекрывают дороги и админздания. В стране заблокировали мессенджеры и отключили мобильный интернет.
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В нескольких городах была попытка взять штурмом местные горадминистрации.
Правительство Казахстана повысило цену на сжиженный газ с 60 до 120 тенге (с 3,6 до 7,2 грн) за литр.
Власти уже заявили, что не будут поднимать цену на газ, но протестующих это уже не волнует – они требуют полной оставки правительства и президента.
Протестующие скандируют: «Дед, уходи! Шал, кет!».
Силовики арестовывают протестующих, закидывают их слезоточивым газом и светошумовыми гранатами в некоторых городах присутствуют военные.
Появились свежие кадры с места уличных беспорядков в крупнейшем мегаполисе Казахстана – Алматы. На видео – множество силовиков, автомобили экстренных служб и военные.
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