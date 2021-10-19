Северная Корея запустила ракету в сторону Японии

КНДР запустила в сторону Японского моря, предположительно, баллистическую ракету. Она пролетела около 500 км и упала в море.

За 2021 год КНДР провела как минимум девять ракетных испытаний.



Об этом передает BBC News со ссылкой на сообщение Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS).

Японская береговая охрана, которая первой сообщила о запуске, заявила, что потенциально это могла быть баллистическая ракета, но подтверждения пока не поступало.

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«Южнокорейская и американская разведка внимательно изучают подробности», – говорится в заявлении JCS.

Совет национальной безопасности Южной Кореи собрался на экстренное заседание. Члены совета призвали КНДР вернуться за стол переговоров.

При правительстве Японии был созван специальный кризисный штаб.

В Северной Корее пока не подтвердили информацию о запуске ракеты.

ООН запрещает Северной Корее проводить испытания баллистического и ядерного оружия. В случае подтверждения это будет первый такой запуск в этом году. За 2021 год КНДР провела как минимум девять ракетных испытаний.

Ранее Власти писали, что лидер КНДР грозит США «непобедимой армией».

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Япония, КНДР, баллистические ракеты