Северная Корея запустила ракету в сторону Японии
КНДР запустила в сторону Японского моря, предположительно, баллистическую ракету. Она пролетела около 500 км и упала в море.
Об этом передает BBC News со ссылкой на сообщение Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS).
Японская береговая охрана, которая первой сообщила о запуске, заявила, что потенциально это могла быть баллистическая ракета, но подтверждения пока не поступало.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Южнокорейская и американская разведка внимательно изучают подробности», – говорится в заявлении JCS.
Совет национальной безопасности Южной Кореи собрался на экстренное заседание. Члены совета призвали КНДР вернуться за стол переговоров.
При правительстве Японии был созван специальный кризисный штаб.
В Северной Корее пока не подтвердили информацию о запуске ракеты.
ООН запрещает Северной Корее проводить испытания баллистического и ядерного оружия. В случае подтверждения это будет первый такой запуск в этом году. За 2021 год КНДР провела как минимум девять ракетных испытаний.
Ранее Власти писали, что лидер КНДР грозит США «непобедимой армией».