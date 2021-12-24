В США 4-летняя племянница Джорджа Флойда получила пулевое ранение

В Хьюстоне под Новый год неизвестный открыл стрельбу по квартире, где находились четверо взрослых и двое детей.

Арианна выздоравливает в детской больнице Техаса.



Об этом сообщает телеканал Fox 9.

По данным полиции, маленькой Арианне пуля пробила несколько ребер.

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Арианна – внучатая племянница Джорджа Флойда. Она была ранена в постели посреди ночи, сообщает таблоид Daily Mail.

Пока полиция не раскрыла ни мотивов преступления, ни личность стрелявшего. Но члены семьи заявили, что знают, кто открыл огонь, отмечает таблоид.

Арианна перенесла операцию, у нее все в порядке, она выздоравливает в детской больнице Техаса.

Темнокожий американец Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года – в ходе его ареста полицейский применил удушающий прием. После этого случая по США прокатилась волна протестов против расизма и полицейского произвола под лозунгом: «Black Lives Matter».

Как писали Власти, полицейского, убившего Флойда, приговорили к 22 годам тюрьмы.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, девочка, Джордж Флойд