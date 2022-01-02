Под Харьковом скорая столкнулась с легковушкой: есть погибший
В Харьковской области произошло ДТП с участием кареты скорой помощи.
Об этом сообщает Telegram-канал «СТО Харьков».
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В Харьковской области на 460 км трассы Киев-Харьков в районе города Люботин произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.
По предварительным данным, виновник ДТП – водитель автомобиля «Шкода Октавия». Он не пропустил скорую помощь во время поворота на заправку.
В результате ДТП водитель «Шкода Октавия» погиб на месте происшествия. В автомобиле скорой помощи пострадала медсестра, ее госпитализировали.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
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