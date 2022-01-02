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11:33 05 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Под Харьковом скорая столкнулась с легковушкой: есть погибший

В Харьковской области произошло ДТП с участием кареты скорой помощи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП

Об этом сообщает Telegram-канал «СТО Харьков».

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В Харьковской области на 460 км трассы Киев-Харьков в районе города Люботин произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.

По предварительным данным, виновник ДТП – водитель автомобиля «Шкода Октавия». Он не пропустил скорую помощь во время поворота на заправку.

Фото с места происшествия

В результате ДТП водитель «Шкода Октавия» погиб на месте происшествия. В автомобиле скорой помощи пострадала медсестра, ее госпитализировали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Как ранее сообщали Власти, в Ривном водитель на Audi сбил насмерть военного и скрылся: его нашли и сообщили о подозрении.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, скорая помощь, Харьковская область, жертвы
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