Под Запорожьем четверо рыбаков провалились под лед: что их спасло
В Энергодаре под лед провалились четверо рыбаков, их спасли случайные очевидцы.
Об этом сообщает управление ГСЧС Запорожской области.
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4 января в Энергодаре Запорожской области произошло ЧП на воде. Четверо рыбаков провалились под лед в заливе прогулочного канала.
Свидетелями того, как рыбаки уходят под лед стали случайные очевидцы, которые в это время находились недалеко от берега.
Очевидцы происшествия вызвали на место инцидента спасателей и попытались оказать помощь упавшим в воду рыбакам. С помощью подручных средств и веревок они помогли рыбакам добраться до берега.
Прибывшие на место спасатели отметили не только находчивость очевидцев инцидента, спасших рыбаков, но и действия самих пострадавших, которые не растерялись и действовали правильно.
Спасатели укутали пострадавших теплыми одеялами и отогрели их в спасательном автомобиле. После чего выловили из воды оставшиеся вещи рыбаков и отпустили их домой – от госпитализации мужчины отказались.
Как ранее сообщали Власти, провалился под лед: в Киеве из Днепра вытащили тело мужчины.