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Главная » Украина » Происшествия
12:01 05 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Под Запорожьем четверо рыбаков провалились под лед: что их спасло

В Энергодаре под лед провалились четверо рыбаков, их спасли случайные очевидцы.

От госпитализации мужчины отказались

Об этом сообщает управление ГСЧС Запорожской области.

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4 января в Энергодаре Запорожской области произошло ЧП на воде. Четверо рыбаков провалились под лед в заливе прогулочного канала.

Свидетелями того, как рыбаки уходят под лед стали случайные очевидцы, которые в это время находились недалеко от берега.

Место происшествия

Очевидцы происшествия вызвали на место инцидента спасателей и попытались оказать помощь упавшим в воду рыбакам. С помощью подручных средств и веревок они помогли рыбакам добраться до берега.

Спасатели

Прибывшие на место спасатели отметили не только находчивость очевидцев инцидента, спасших рыбаков, но и действия самих пострадавших, которые не растерялись и действовали правильно.

Спасатели укутали пострадавших теплыми одеялами и отогрели их в спасательном автомобиле. После чего выловили из воды оставшиеся вещи рыбаков и отпустили их домой – от госпитализации мужчины отказались.

Как ранее сообщали Власти, провалился под лед: в Киеве из Днепра вытащили тело мужчины.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: рыбаки, энергодар, ГСЧС, провалились под лед
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