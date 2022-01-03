Под Запорожьем четверо рыбаков провалились под лед: что их спасло

В Энергодаре под лед провалились четверо рыбаков, их спасли случайные очевидцы.

От госпитализации мужчины отказались



Об этом сообщает управление ГСЧС Запорожской области.

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4 января в Энергодаре Запорожской области произошло ЧП на воде. Четверо рыбаков провалились под лед в заливе прогулочного канала.

Свидетелями того, как рыбаки уходят под лед стали случайные очевидцы, которые в это время находились недалеко от берега.

Очевидцы происшествия вызвали на место инцидента спасателей и попытались оказать помощь упавшим в воду рыбакам. С помощью подручных средств и веревок они помогли рыбакам добраться до берега.

Прибывшие на место спасатели отметили не только находчивость очевидцев инцидента, спасших рыбаков, но и действия самих пострадавших, которые не растерялись и действовали правильно.

Спасатели укутали пострадавших теплыми одеялами и отогрели их в спасательном автомобиле. После чего выловили из воды оставшиеся вещи рыбаков и отпустили их домой – от госпитализации мужчины отказались.

Как ранее сообщали Власти, провалился под лед: в Киеве из Днепра вытащили тело мужчины.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: рыбаки, энергодар, ГСЧС, провалились под лед