Болезнь возвращается после праздников: за сутки в Украине заболело более 4,5 тысяч человек

В Украине за сутки по состоянию на утро 5 января подтвердили COVID-19 у 4571 человека, умерли от болезни 273 украинца.

В Украине за сутки - 4571 новый случай COVID-19



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых больных оказалось 210 детей и 112 медиков.

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Избавились от вируса 8439 человек, госпитализировали 1366 пациентов.

Наибольшее количество новых больных зафиксировали в Киеве – 1344, Полтавской области – 273 и Львовской области – 210.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 1344;

Винницкая область – 156;

Волынская область – 25;

Днепропетровская область – 169;

Донецкая область – 126;

Житомирская область – 71;

Закарпатская область – 148;

Запорожская область – 148;

Ивано-Франковская область – 130;

Киевская область – 199;

Кировоградская область – 49;

Луганская область – 103;

Львовская область – 210;

Николаевская область – 102;

Одесская область – 209;

Полтавская область – 273;

Ривненская область – 104;

Сумская область – 129;

Тернопольская область – 85;

Харьковская область – 178;

Херсонская область – 111;

Хмельницкая область – 169;

Черкасская область – 157;

Черновицкая область – 85;

Черниговская область – 91.

Как сообщали Власти, в Украине за сутки по состоянию на 4 января подтвердили коронавирус у 1746 человек, умерли от болезни 135 пациентов.

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