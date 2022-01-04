Болезнь возвращается после праздников: за сутки в Украине заболело более 4,5 тысяч человек
В Украине за сутки по состоянию на утро 5 января подтвердили COVID-19 у 4571 человека, умерли от болезни 273 украинца.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых больных оказалось 210 детей и 112 медиков.
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Избавились от вируса 8439 человек, госпитализировали 1366 пациентов.
Наибольшее количество новых больных зафиксировали в Киеве – 1344, Полтавской области – 273 и Львовской области – 210.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 1344;
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Винницкая область – 156;
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Волынская область – 25;
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Днепропетровская область – 169;
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Донецкая область – 126;
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Житомирская область – 71;
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Закарпатская область – 148;
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Запорожская область – 148;
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Ивано-Франковская область – 130;
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Киевская область – 199;
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Кировоградская область – 49;
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Луганская область – 103;
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Львовская область – 210;
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Николаевская область – 102;
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Одесская область – 209;
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Полтавская область – 273;
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Ривненская область – 104;
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Сумская область – 129;
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Тернопольская область – 85;
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Харьковская область – 178;
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Херсонская область – 111;
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Хмельницкая область – 169;
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Черкасская область – 157;
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Черновицкая область – 85;
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Черниговская область – 91.
Как сообщали Власти, в Украине за сутки по состоянию на 4 января подтвердили коронавирус у 1746 человек, умерли от болезни 135 пациентов.