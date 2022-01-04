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11:52 05 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Болезнь возвращается после праздников: за сутки в Украине заболело более 4,5 тысяч человек

В Украине за сутки по состоянию на утро 5 января подтвердили COVID-19 у 4571 человека, умерли от болезни 273 украинца.

В Украине за сутки - 4571 новый случай COVID-19

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых больных оказалось 210 детей и 112 медиков.

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Избавились от  вируса 8439 человек,  госпитализировали 1366 пациентов.

Наибольшее количество новых больных зафиксировали в Киеве – 1344, Полтавской области – 273 и Львовской области – 210.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1344;

  • Винницкая область – 156;

  • Волынская область – 25;

  • Днепропетровская область – 169;

  • Донецкая область – 126;

  • Житомирская область – 71;

  • Закарпатская область – 148;

  • Запорожская область – 148;

  • Ивано-Франковская область – 130;

  • Киевская область – 199;

  • Кировоградская область – 49;

  • Луганская область – 103;

  • Львовская область – 210;

  • Николаевская область – 102;

  • Одесская область – 209;

  • Полтавская область – 273;

  • Ривненская область – 104;

  • Сумская область – 129;

  • Тернопольская область – 85;

  • Харьковская область – 178;

  • Херсонская область – 111;

  • Хмельницкая область – 169;

  • Черкасская область – 157;

  • Черновицкая область – 85;

  • Черниговская область – 91.

Как сообщали Власти, в Украине за сутки по состоянию на 4 января подтвердили коронавирус у 1746 человек, умерли от болезни 135 пациентов.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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