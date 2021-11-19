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13:44 05 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Вакцинированным бустерной дозой выдадут новые сертификаты: когда и как получить

Украинцы, которые вакцинировались бустерной дозой вакцины начнут получать новые COVID-сертификаты.

Для получения нового документа нужно отправить запрос на портале или в приложении "Дія"

Об этом сообщает МОЗ Украины.

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В конце января в Украине введут новые сертификаты о вакцинации, которые будут предназначены для вакцинированных бустерной дозой прививки от коронавируса.

До тех пор, пока новые сертификаты не появятся, вакцинированные бустерной дозой прививки смогут пользоваться зеленым сертификатом о полной вакцинации.

Для получения нового документа нужно отправить запрос на портале или в приложении «Дія» в конце января и после получения новой дозы прививки.

Алгоритм действий для генерации нового сертификата ничем не отличается от того, как это делалось раньше. Единственным отличием является срок действия нового документа – он будет действовать 270 дней.

Инструкция от МОЗ

Кроме COVID-сертификата украинцы, получившие бустер, смогут получить Международное свидетельство о вакцинации.

Его можно получить по месту прививки или у семейного врача. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней.

Как ранее сообщали Власти, в Украине разрешили бустерную прививку от COVID-19: кто может получить.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: вакцинация, COVID-сертификат, бустерная доза, оронавирус
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