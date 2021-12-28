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Главная » Украина » Общество
13:40 05 Января 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Самолет-разведчик США снова засекли над Донбассом

Разведывательный самолет Военно-воздушных сил США снова появился над территорией Украины.

Американские разведчики уже летали вдоль линии разграничения

Об этом сообщило УНН со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

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Большой разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135 5 января примерно в 12:20 совершал полет над линией разграничения на Донбассе, после чего развернулся и полетел в обратном направлении.

В 12:49 он снова развернулся вблизи Кропивницкого и сейчас летит в сторону Харькова.

Пока неизвестно, с какой именно базы вылетел «разведчик», однако его путь на радаре начинается вблизи Великобритании.

Незамеченным ему также остаться не удалось — сейчас это один из пяти самых популярных самолетов, за маршрутом которого следят пользователи сервиса.

Маршрут самолета на сайте Flightradar24

Маршрут самолета на сайте Flightradar24

Как сообщали Власти, возле российской границы засекли два бомбардировщика США

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: ВВС США, война на Донбассе
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