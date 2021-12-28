Самолет-разведчик США снова засекли над Донбассом
Разведывательный самолет Военно-воздушных сил США снова появился над территорией Украины.
Об этом сообщило УНН со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.
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Большой разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135 5 января примерно в 12:20 совершал полет над линией разграничения на Донбассе, после чего развернулся и полетел в обратном направлении.
В 12:49 он снова развернулся вблизи Кропивницкого и сейчас летит в сторону Харькова.
Пока неизвестно, с какой именно базы вылетел «разведчик», однако его путь на радаре начинается вблизи Великобритании.
Незамеченным ему также остаться не удалось — сейчас это один из пяти самых популярных самолетов, за маршрутом которого следят пользователи сервиса.
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