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14:10 05 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Днепре случайно нашли женщину, которая пропала без вести 22 года назад

Правоохранители нашли без вести пропавшую женщину, которая числилась умершей с 2010 года.

Найденная женщина

Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

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4 января в Днепре возле школы №111 прохожие обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что погибший является бездоменным, а на улице находится с 5 утра.

В ходе опроса свидетелей полицейские провели беседу с женщиной, которая утверждала, что знает погибшего. В процессе разговора оказалось, что женщина с которой полицейские проводили беседу пропала без вести в 2000 году в Крыму.

Розыски пропавшей родственниками и правоохранителями не принесли результатов и спустя 10 лет, в 2010 году Бахчисарайский суд признал пропавшую умершей.

Оказалось, что без вести пропавшая женщина уехала в другой город к мужчине и решила у него остаться. Через какое-то время он умер, а его родственники выгнали ее из квартиры, из-за чего ей пришлось жить на улице.

Женщину доставили в полицейский участок, в настоящее время правоохранители пытаются связаться с ее родственниками.

Как ранее сообщали Власти, Китаец нашел маму через 33 года после похищения с помощью рисунка-карты.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: днепр, пропала без вести
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