Это конец пандемии: на смену “Омикрону” придет более легкий штамм

Эксперты считают, что коронавирус продолжит мутировать, однако новые штаммы будут все более легкими.

Ученые считают, что вирус пошел по пути меньшей агрессивности, но большей заразности



Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на украинских вирусологов и экспертов.

Исследователи коронавируса сходятся во мнении в том, что после штамма «Омикрон» коронавирус продолжит мутировать, что приведет к появлению новых штаммов вируса.

Тем не менее, судя по тому, как «Омикрон» вытеснил более опасные штаммы, следящие мутации вируса приведут к распространению более заразных штаммов, но менее смертельных.

«…совсем недавно появился «Омикрон» и он уже вытесняет «Дельту», потому что он более заразный. Он в два-три раза эффективнее заражает других людей, чем «Дельта». И он вызывает сравнительно меньше госпитализаций и смертей», — сообщает директор Института биохимии НАН, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко.

Исходя из наблюдений за коронавирусом и его мутациями, ученые считают, что вирус пошел по пути меньшей агрессивности, но большей заразности.

«Думаю, что «Омикрон» – предвестник того, что вирус будет переходить в легкую стадию, как и другие респираторные вирусные инфекции. На мой взгляд, появление этого варианта – это не драма, а начало конца пандемии. Всегда менее агрессивные штаммы вытесняли более агрессивные. И думаю, что за счет «Омикрона» и похожих к нему штаммов будет окончание пандемии», — сказал профессор Владимир Широбоков.

Как ранее сообщали Власти, штамм коронавируса “Омикрон” накроет Украину в январе 2022 года, новая вспышка будет масштабнее, чем в случае с “Дельтой”.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: штамм, коронавирус, Омикрон