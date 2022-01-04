НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Наука и Техника
14:20 05 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Это конец пандемии: на смену “Омикрону” придет более легкий штамм

Эксперты считают, что коронавирус продолжит мутировать, однако новые штаммы будут все более легкими.

Ученые считают, что вирус пошел по пути меньшей агрессивности, но большей заразности

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на украинских вирусологов и экспертов.

Исследователи коронавируса сходятся во мнении в том, что после штамма «Омикрон» коронавирус продолжит мутировать, что приведет к появлению новых штаммов вируса.

Тем не менее, судя по тому, как «Омикрон» вытеснил более опасные штаммы, следящие мутации вируса приведут к распространению более заразных штаммов, но менее смертельных.

«…совсем недавно появился «Омикрон» и он уже вытесняет «Дельту», потому что он более заразный. Он в два-три раза эффективнее заражает других людей, чем «Дельта». И он вызывает сравнительно меньше госпитализаций и смертей», — сообщает директор Института биохимии НАН, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко.

Исходя из наблюдений за коронавирусом и его мутациями, ученые считают, что вирус пошел по пути меньшей агрессивности, но большей заразности.

«Думаю, что «Омикрон» – предвестник того, что вирус будет переходить в легкую стадию, как и другие респираторные вирусные инфекции. На мой взгляд, появление этого варианта – это не драма, а начало конца пандемии. Всегда менее агрессивные штаммы вытесняли более агрессивные. И думаю, что за счет «Омикрона» и похожих к нему штаммов будет окончание пандемии», — сказал профессор Владимир Широбоков.

Как ранее сообщали Власти, штамм коронавируса “Омикрон” накроет Украину в январе 2022 года, новая вспышка будет масштабнее, чем в случае с “Дельтой”.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: штамм, коронавирус, Омикрон
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
04.01.2022 21:43
COVID-19 оставляет в человеке антитела, которые могут атаковать после выздоровления
ТОР
04.01.2022 11:57
Названы редкие симптомы “Омикрона”, при которых нужно срочно обратиться к врачу
ТОР
17.12.2021 13:53
“Омикроном” людей могли заразить мыши – ученые
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Это конец пандемии: на смену “Омикрону” придет более легкий штамм

14:20 Украина

Протестующие в Алматы подожгли резиденцию президента: слышны выстрелы и взрывы

12:18 Мир

В США 4-летняя племянница Джорджа Флойда получила пулевое ранение

10:23 Мир

Китайская миссия передала на Землю новые снимки Марса: что в них необычного

23:46 Мир

COVID-19 оставляет в человеке антитела, которые могут атаковать после выздоровления

21:43 Мир

Снимали три дня, кормили бутербродами: участник съемок новогоднего обращения Зеленского раскрыл подробности

14:14 Украина

Не вписался в поворот: под Броварами Lexus протаранил два забора и врезался в дом

12:59 Украина

Названы редкие симптомы “Омикрона”, при которых нужно срочно обратиться к врачу

11:57 Мир

С разницей в 15 минут: близнецы в США родились в разные дни и годы

20:28 Мир

Израиль меняет правила въезда с 9 января: кого касается

19:59 Мир

В США назвали условие, которое удержит Путина от вторжения в Украину

18:29 Мир

Новости | NetGameSlots.com