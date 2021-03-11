Трижды вакцинированный и уже переболевший президент Польши снова заразился COVID-19

Президент Польши повторно заболел коронавирусом.

Президент заразился COVID-19 несмотря на недавно полученную третью дозу вакцины от коронавируса



Об этом сообщил руководитель Кабинета президента Польши Павел Шрот на своей странице Twitter.

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5 января стало известно, что президент Польши снова заболел коронавирусом. Об этом стало известно после прохождения регулярного теста на COVID-19.

В данный момент президент само изолировался и чувствует себя хорошо, тяжелых симптомов у него не наблюдается.

Szanowni Państwo, w związku z przypadkami zachorowań w Kancelarii Prezydenta i w jego otoczeniu Prezydent @AndrzejDuda przeprowadził test na obecność COVID-19, który dał pozytywny wynik. Prezydent czuje się dobrze, nie ma ciężkich objawów i przebywa pod stałą opieką medyczną. — Paweł Szrot (@PSzrot) January 5, 2022

«В связи со случаями болезни в Администрации президента и его окружении Анджей Дуда получил положительный результат на COVID-19. С президентом все хорошо, тяжелых симптомов нет, он находится под постоянной медицинской помощью», — написал глава Кабинета президента.

Глава Кабмина отметил, что президент заразился несмотря на недавно полученную третью дозу вакцины от коронавируса.

Напомним, Анджей Дуда уже не первый раз болеет коронавирусом. До этого положительный тест на COVID-19 он получил в октябре 2020 года. Тогда президент также ушел на самоизоляцию, а коронавирус прошел без тяжелых последствий.

Как ранее сообщали Власти, трижды вакцинированный глава Пентагона заболел COVID-19.

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Тэги: Польша, президент, Анджей Дуда, коронавирус