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Главная » Мир » Политика
15:14 05 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Трижды вакцинированный и уже переболевший президент Польши снова заразился COVID-19

Президент Польши повторно заболел коронавирусом.

Президент заразился COVID-19 несмотря на недавно полученную третью дозу вакцины от коронавируса

Об этом сообщил руководитель Кабинета президента Польши Павел Шрот на своей странице Twitter.

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5 января стало известно, что президент Польши снова заболел коронавирусом. Об этом стало известно после прохождения регулярного теста на COVID-19.

В данный момент президент само изолировался и чувствует себя хорошо, тяжелых симптомов у него не наблюдается.

«В связи со случаями болезни в Администрации президента и его окружении Анджей Дуда получил положительный результат на COVID-19. С президентом все хорошо, тяжелых симптомов нет, он находится под постоянной медицинской помощью», — написал глава Кабинета президента.

Глава Кабмина отметил, что президент заразился несмотря на недавно полученную третью дозу вакцины от коронавируса.

Напомним, Анджей Дуда уже не первый раз болеет коронавирусом. До этого положительный тест на COVID-19 он получил в октябре 2020 года. Тогда президент также ушел на самоизоляцию, а коронавирус прошел без тяжелых последствий.

Как ранее сообщали Власти, трижды вакцинированный глава Пентагона заболел COVID-19.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Польша, президент, Анджей Дуда, коронавирус
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