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Главная » Мир » Общество
15:15 05 Января 2022 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

В Казахстане из-за протестов отключили интернет и телефонную связь, обесточены телеканалы

C вечера вторника, 4 января, в Казахстане произошел значительный сбой в работе интернет-услуг, который в среду, 5 января, во второй половине дня перешел в общенациональное отключение связи.

В Казахстане разгораются протесты

Об этом сообщил сервис Netblocks.

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Как сообщил Informburo.kz, в Казахстане не работают основные СМИ и сайты государственных органов. В Нур-Султане и Алматы практически нет телефонной связи.

Издание «Sputnik Казахстан» сообщило о временной остановке работы своего сайта из-за отсутствия Интернета.

Как сообщает Orda.kz, телеканал КТК приостановил своё вещание.

«Нам поступил сигнал от охраны, что здание будет обесточено, соответственно нам нужно эвакуироваться, иначе мы не сможем выйти. Руководством было принято решение об эвакуации сотрудников телеканала. После того как все покинули здание, телецентр был обесточен и прервано вещание телеканала», – сообщил шеф-редактор дирекции информационных программ канала Алексей Рыблов.

Некоторые сайты казахстанских СМИ временно недоступны из-за рубежа. В частности, не удается зайти на страницы порталов zakon.kz, tengrinews.kz и vlast.kz.

Также сообщается об остановке вещания телеканалов НТК и Первый канал Евразия.

График загруженности интернета в Казахстане

График загруженности интернета в Казахстане

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Казахстан, протесты, акция протеста
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