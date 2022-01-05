Протестующие в Алматы захватили здание полиции и сожгли прокуратуру
В городе Алматы митингующие захватили здание Департамента полиции, где находилось захвачено и оружие.
Об этом сообщило Orda.kz.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Здание Департамент полиции в Алматы захватили участники беспорядков. Также захвачено оружие», – сообщает издание со ссылкой на собственные источники.
Также по информации издания, участники беспорядков сожгли здание представительства Генеральной прокуратуры Казахстана.
Ранее Власти сообщали:
-
В центре крупнейшего мегаполиса Казахстана города Алматы в среду, 5 декабря, начались столкновения митингующих с полицией.
-
Протестующие в Алматы подожгли резиденцию президента, были слышны выстрелы и взрывы.
-
C вечера вторника, 4 января, в Казахстане произошел значительный сбой в работе интернет-услуг, который в среду, 5 января, во второй половине дня перешел в общенациональное отключение связи.
-
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил, что возглавит Совет безопасности республики, которым до этого руководил бывший президент Нурсултан Назарбаев.