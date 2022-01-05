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15:59 05 Января 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Протестующие в Алматы захватили здание полиции и сожгли прокуратуру

В городе Алматы митингующие захватили здание Департамента полиции, где находилось захвачено и оружие.

В Алматы захватили здание полиции

Об этом сообщило Orda.kz.

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«Здание Департамент полиции в Алматы захватили участники беспорядков. Также захвачено оружие», – сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

Также по информации издания,  участники беспорядков сожгли здание представительства Генеральной прокуратуры Казахстана.

Ранее Власти сообщали:

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Тэги: Казахстан, протесты, акция протеста
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