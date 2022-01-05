Протестующие в Алматы захватили здание полиции и сожгли прокуратуру

В городе Алматы митингующие захватили здание Департамента полиции, где находилось захвачено и оружие.

Об этом сообщило Orda.kz.

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«Здание Департамент полиции в Алматы захватили участники беспорядков. Также захвачено оружие», – сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

Также по информации издания, участники беспорядков сожгли здание представительства Генеральной прокуратуры Казахстана.

Ранее Власти сообщали:

В центре крупнейшего мегаполиса Казахстана города Алматы в среду, 5 декабря, начались столкновения митингующих с полицией.

Протестующие в Алматы подожгли резиденцию президента, были слышны выстрелы и взрывы.

C вечера вторника, 4 января, в Казахстане произошел значительный сбой в работе интернет-услуг, который в среду, 5 января, во второй половине дня перешел в общенациональное отключение связи.