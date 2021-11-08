Потенциально опасный: к Земле приближается гигантский астероид
Астероид, который приблизится к Земле на следующей неделе, около километра в длину, поэтому его считают «потенциально опасным».
Об этом сообщает Science Alert.
Сближение астероида с Землей состоится 18 января в 21:51 по UTC.
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Астероид (7482) 1994 PC1, впервые обнаруженный в 1994 году астрономом Робертом Макнотом из Австралии, классифицирован как «потенциально опасный» из-за своего размера и регулярных посещений Солнечной системы.
Но визит астероида в этом месяце будет безопасным: он пролетит на расстоянии 1,93 млн км от Земли — это примерно в 5,15 раза дальше, чем Луна.
Последнее сближение произошло 89 лет назад, 17 января 1933 года, на немного более близком расстоянии – 1,1 млн км. В следующий раз ожидается, что он будет на таком же расстоянии от Земли 18 января 2105 года.
Ранее Власти писали, что небольшой астероид размером с холодильник недавно пролетел очень близко от Земли, а астрономы его даже не заметили.