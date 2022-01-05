Протестующие захватили аэропорт Алматы

В Казахстане продолжает обостряться ситуация с протестами, поступило сообщение о захвате аэропорта Алматы.

Военнослужащие, которые находились в аэропорту, покинули его территорию



Об этом сообщает местное издание »Orda.kz».

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Протестующее в Казахстане захватили аэропорт столицы государства. Администрация аэропорта заявила, что на сегодня все рейсы обновлены.

Сообщается, что на данный момент в аэропорту Алматы находятся около 45 протестующих, которые удерживают аэропорт.

«В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. Вывели их через 11 ворота. Как раз в тот момент прилетел самолет», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Там же добавили, что военнослужащие, которые находились в аэропорту, покинули его территорию.

Также поступило сообщение, что свою работу прекратил еще один аэропорт Казахстана, расположенный в Актау.

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Тэги: Казахстан, протесты, аэропорт, алматы