Протестующие захватили аэропорт Алматы
В Казахстане продолжает обостряться ситуация с протестами, поступило сообщение о захвате аэропорта Алматы.
Об этом сообщает местное издание »Orda.kz».
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Протестующее в Казахстане захватили аэропорт столицы государства. Администрация аэропорта заявила, что на сегодня все рейсы обновлены.
Сообщается, что на данный момент в аэропорту Алматы находятся около 45 протестующих, которые удерживают аэропорт.
«В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. Вывели их через 11 ворота. Как раз в тот момент прилетел самолет», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Там же добавили, что военнослужащие, которые находились в аэропорту, покинули его территорию.
Также поступило сообщение, что свою работу прекратил еще один аэропорт Казахстана, расположенный в Актау.
Как ранее сообщали Власти:
- В Казахстане по всей стране проходят протесты из-за повышения цен на газ.
- Из-за протестов отключили интернет и телефонную связь, обесточены телеканалы.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил, что возглавит Совет безопасности республики, которым до этого руководил бывший президент Нурсултан Назарбаев.