В США арестовали учительницу, которая сделала ребенку прививку от COVID-19

Учительница биологии из Нью-Йорка была арестована в канун Нового года после того, как в полицию сообщили, что она ввела вакцину 17-летнему ученику.

Учительница биологии не имела права делать прививки.



Об этом сообщает NBC News.

54-летняя Лаура Руссо сделала ученику прививку у себя дома. В полиции заявили, что она не является медработником и не имеет права делать прививки.

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Она также не получала на это согласия его родителей.

Родители мальчика позвонили в полицию, когда он вернулся домой и рассказал им о случившемся.

Но сам ученик, как оказалось, был не против. На видеозаписи слышно, как Руссо говорит подростку: «Надеюсь, с тобой все будет в порядке». «Вот, домашняя вакцина», – отвечает он.

Руссо обвиняется в незаконном занятии профессией и может быть приговорена к четырем годам тюремного заключения.

Какую вакцину она использовала, не сообщается. Но как писали Власти, в США одобрили вакцинацию детей от 5 лет вакциной Pfizer.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, учительница, вакцинация