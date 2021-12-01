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Главная » Мир » Общество
00:23 06 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сделала из платья маску: женщина в нижнем белье зашла в магазин за мороженым

В Аргентине женщина вошла в магазин в нижнем белье, потому что ей пришлось использовать свое платье как маску для лица.

Женщина предприняла попытку обойти карантинные ограничения.

Об этом сообщает Daily Mail.

Забавный инцидент произошел 1 января в городе Годой-Крус на западе Аргентины.

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Около 22:40 молодая женщина заходит в магазин в белье, а платье пытается завязать на лице вместо маски. Другие покупатели, как можно заметить на видео, более чем удивлены.

Женщина, имя которой не разглашается, якобы сказала продавцу: «Не спрашивайте про маску, я ее надеваю».

Но продавец не оценил смелый поступок – женщину не стали обслуживать и ей пришлось уйти.

Как сообщается, женщина пришла в магазин с десятью друзьями, ни у кого не было маски для лица.

Ранее Власти писали, что на Парижской неделе моды показали дизайнерские маски для лица.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Аргентина, нижнее белье, маска
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