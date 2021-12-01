Сделала из платья маску: женщина в нижнем белье зашла в магазин за мороженым
В Аргентине женщина вошла в магазин в нижнем белье, потому что ей пришлось использовать свое платье как маску для лица.
Об этом сообщает Daily Mail.
Забавный инцидент произошел 1 января в городе Годой-Крус на западе Аргентины.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Около 22:40 молодая женщина заходит в магазин в белье, а платье пытается завязать на лице вместо маски. Другие покупатели, как можно заметить на видео, более чем удивлены.
Женщина, имя которой не разглашается, якобы сказала продавцу: «Не спрашивайте про маску, я ее надеваю».
Но продавец не оценил смелый поступок – женщину не стали обслуживать и ей пришлось уйти.
Как сообщается, женщина пришла в магазин с десятью друзьями, ни у кого не было маски для лица.
Ранее Власти писали, что на Парижской неделе моды показали дизайнерские маски для лица.