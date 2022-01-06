Вторглись бандформирования: президент Казахстана призвал на помощь войска ОДКБ
Официальный Казахстан обратился в Организацию договора о коллективной безопасности с просьбой о помощи поскольку в стране произошло «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».
Об этом сообщили в секретариате ОДКБ.
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В сообщении сказано, что совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о направлении коллективных миротворческих сил в Республику Казахстан на «ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации ситуации в стране».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook подтвердил отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан.
По его словам, контингент ОДКБ будет введен в Казахстан на ограниченный по времени период с целью «стабилизации обстановки».
Напомним, ранее президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с казахстанским и белорусским коллегами Касым-Жомартом Токаевым и Александром Лукашенко, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в республике.
Справка: Организация договора о коллективной безопасности – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Россия позиционирует ее как альтернативу НАТО.
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