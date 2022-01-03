США и Германия снова предупредили Москву о последствиях вторжения в Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен министр иностранных дел Германии Анналена Бербок встретились в Госдепартаменте США.
Об этом сообщает Reuters.
Встревоженные наращиванием Россией военной группировки вдоль границы с Украиной, США призвали европейских союзников пригрозить России санкциями.
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«Твердая трансатлантическая солидарность – это самый эффективный ответ и самый действенный инструмент, которым мы располагаем для противодействия российской агрессии», – сказал Блинкен.
Он отметил, что жесткие санкции, которые будут введены в отношении России в случае агрессии, нанесут «очень серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе».
По словам Бербок, России известно, что совместная позиция Европы и США заключается в «серьезных последствиях» в случае вторжения в Украину, но не уточнила, какие именно санкции собирается ввести Германия. Но она отметила, что «альтернативы политическому решению не существует».
Как писали Власти, в США обсуждают широкий спектр санкций в отношении России, призванных удержать президента Путина от вторжения в Украину.