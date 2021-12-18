Италия ввела обязательную вакцинацию для людей старше 50 лет

В среду, 5 января, в Италии объявили обязательной вакцинацию от COVID-19 для людей в возрасте от 50 лет. Эта мера вступает в силу немедленно и продлится до 15 июня.

Мужчина получает дозу вакцины Moderna в Music Auditorium в Риме.



Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято после заседания Кабинета министров, длившегося два с половиной часа.

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«Сегодняшние меры нацелены на то, чтобы наши больницы функционировали нормально», – сказал премьер-министр Марио Драги.

Правительство уже сделало обязательной вакцинацию для учителей и медицинских работников. Отказ от вакцинации влечет за собой отстранение от работы без сохранения заработной платы, но не увольнение. Новое постановление ужесточает это правило для работников старше 50 лет, исключая возможность пройти тест вместо вакцинации.

В Италии зарегистрировано более 138000 смертей от коронавируса с начала эпидемии – больше умерло только в Великобритании.

Как ранее писали Власти, в США заразившиеся новым штаммом коронавируса «Омикрон» были полностью вакцинированы, а треть из них даже получила бустерную дозу.

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Тэги: Италия, вакцинация