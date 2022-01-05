С каждым днем все больше: в Украине за сутки более 6,5 тыс новых больных COVID-19

За последние сутки по состоянию на утро 6 января в Украине подтвердили COVID-19 у 6632 человек, 187 пациентов не смогли победить болезнь.

В Украине подтвердили COVID-19 у 6632 человек



Об этом свидетельствует статистика на сайте Минздрава. Среди заболевших 240 детей и 182 медработника.

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Избавились от коронавируса 9121 человек, госпитализировано 2028 украинцев.

Больше всего заболеваний зафиксировано в Киеве – 1173, Львовской области – 400 и Харьковской – 397.

Количество новых случаем COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 1173;

Винницкая область – 255;

Волынская область – 73;

Днепропетровская область – 216;

Донецкая область – 298;

Житомирская область – 201;

Закарпатская область – 281;

Запорожская область – 172;

Ивано-Франковская область – 290;

Киевская область – 250;

Кировоградская область – 52;

Луганская область – 100;

Львовская область – 400;

Николаевская область – 122;

Одесская область – 379;

Полтавская область – 305;

Ривненская область – 235;

Сумская область – 227;

Тернопольская область – 173;

Харьковская область – 397;

Херсонская область – 127;

Хмельницкая область – 390;

Черкасская область – 252;

Черновицкая область – 162;

Черниговская область – 102.

Как сообщали Власти, в Украине за сутки по состоянию на утро 5 января подтвердили COVID-19 у 4571 человека, умерли от болезни 273 украинца.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Наша Украина, covid-19