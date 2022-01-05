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Главная » Украина » Общество
11:49 06 Января 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

С каждым днем все больше: в Украине за сутки более 6,5 тыс новых больных COVID-19

За последние сутки по состоянию на утро 6 января в Украине подтвердили COVID-19 у 6632 человек, 187 пациентов не смогли победить болезнь.

В Украине подтвердили COVID-19 у 6632 человек

Об этом свидетельствует статистика на сайте Минздрава. Среди заболевших 240 детей и 182 медработника.

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Избавились от коронавируса 9121 человек, госпитализировано 2028  украинцев.

Больше всего заболеваний зафиксировано в Киеве – 1173, Львовской области – 400 и Харьковской – 397.

Количество новых случаем COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1173;

  • Винницкая область – 255;

  • Волынская область – 73;

  • Днепропетровская область – 216;

  • Донецкая область – 298;

  • Житомирская область – 201;

  • Закарпатская область – 281;

  • Запорожская область – 172;

  • Ивано-Франковская область – 290;

  • Киевская область – 250;

  • Кировоградская область – 52;

  • Луганская область – 100;

  • Львовская область – 400;

  • Николаевская область – 122;

  • Одесская область – 379;

  • Полтавская область – 305;

  • Ривненская область – 235;

  • Сумская область – 227;

  • Тернопольская область – 173;

  • Харьковская область – 397;

  • Херсонская область – 127;

  • Хмельницкая область – 390;

  • Черкасская область – 252;

  • Черновицкая область – 162;

  • Черниговская область – 102.

Как сообщали Власти, в Украине за сутки по состоянию на утро 5 января подтвердили COVID-19 у 4571 человека, умерли от болезни 273 украинца.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Наша Украина, covid-19
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