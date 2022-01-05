С каждым днем все больше: в Украине за сутки более 6,5 тыс новых больных COVID-19
За последние сутки по состоянию на утро 6 января в Украине подтвердили COVID-19 у 6632 человек, 187 пациентов не смогли победить болезнь.
Об этом свидетельствует статистика на сайте Минздрава. Среди заболевших 240 детей и 182 медработника.
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Избавились от коронавируса 9121 человек, госпитализировано 2028 украинцев.
Больше всего заболеваний зафиксировано в Киеве – 1173, Львовской области – 400 и Харьковской – 397.
Количество новых случаем COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 1173;
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Винницкая область – 255;
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Волынская область – 73;
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Днепропетровская область – 216;
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Донецкая область – 298;
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Житомирская область – 201;
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Закарпатская область – 281;
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Запорожская область – 172;
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Ивано-Франковская область – 290;
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Киевская область – 250;
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Кировоградская область – 52;
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Луганская область – 100;
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Львовская область – 400;
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Николаевская область – 122;
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Одесская область – 379;
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Полтавская область – 305;
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Ривненская область – 235;
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Сумская область – 227;
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Тернопольская область – 173;
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Харьковская область – 397;
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Херсонская область – 127;
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Хмельницкая область – 390;
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Черкасская область – 252;
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Черновицкая область – 162;
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Черниговская область – 102.
Как сообщали Власти, в Украине за сутки по состоянию на утро 5 января подтвердили COVID-19 у 4571 человека, умерли от болезни 273 украинца.