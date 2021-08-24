Порошенко сообщил, когда вернется в Украину и придет к генпрокурору

Порошенко пообещал вернуться в Украину во второй половине января и встретится с Генеральным прокурором.

Порошенко пообещал вернуться в Киев 17 января



Об этом экс-президент сообщил на своей странице в Facebook.

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Порошенко пообещал вернуться в Киев 17 января и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием.

По его словам, с 10 по 15 января он будет работать в Европе «над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране».

Порошенко в своей публикации отметил события происходящее в Казахстане и предстоящую встречу советников Нормандского формата и консультации по безопасности НАТО с Россией, которые должны также вскоре состоятся.

Экс-президент упрекнул Зеленского в том, что в такой важный период для Украины нынешний президент отдыхает и публикует видео с закулисья съемок новогоднего поздравления.

Порошенко также добавил, что возвращается в Украину «не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии».

Как ранее сообщали Власти:

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Суд дал согласие на арест Порошенко.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Порошенко, Киев, генпрокурор