Нардепам выплатили 7 млн компенсации за жилье в декабре: кому больше всех
В декабре 2021 года народным депутатам выплатили 7 млн гривен компенсации за жилье.
Об этом свидетельствует информация со списка депутатов Украины, которым произведена выплата компенсации для аренды жилья на сайте ВР.
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Так, в декабре 2021 года компенсацию за аренду жилья получили 161 нардепов на общую сумму около 7 млн гривен.
Для сравнения, в среднем 2021 году государство компенсировало расходы на проживание нардепам в размере 3 млн гривен ежемесячно.
Самую большую компенсацию за аренду жилья получил Дмитрук Артем Геннадиевич — народный депутат от Одессы и бывший член фракции «Слуга Народа». Компенсация для Дмитрука составила 198 900 грн.
На втором месте нардеп от фракции «Европейская Солидарность» Олег Синютка с суммой компенсации 188 090 грн.
За ними по количеству выделенных денег на компенсацию жилья идут следующие депутаты:
- Богдан Торохтий фракция “Слуга народа” – 137 800 грн.
- Александр Сухов член депутатской группы «Доверие» – 119 000 грн.
- Сергей Колебошин фракция “Слуга народа” – 99 000 грн.
- Муса Магомедов (не входит в состав какой-либо фракции) — 86 450 грн.
- Валерий Зуб и Андрей Одарченко фракция «Слуга народа» – по 79 300 грн.
Отметим, что остальные нардепы в среднем получили компенсации в размере до 40 000 гривен.
Как ранее сообщали Власти, в октябре нардепам раздали 3 млн грн на жилье.