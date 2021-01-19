Нардепам выплатили 7 млн компенсации за жилье в декабре: кому больше всех

В декабре 2021 года народным депутатам выплатили 7 млн гривен компенсации за жилье.

Нардепы в среднем получили компенсации в размере до 40 000 гривен



Об этом свидетельствует информация со списка депутатов Украины, которым произведена выплата компенсации для аренды жилья на сайте ВР.

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Так, в декабре 2021 года компенсацию за аренду жилья получили 161 нардепов на общую сумму около 7 млн гривен.

Для сравнения, в среднем 2021 году государство компенсировало расходы на проживание нардепам в размере 3 млн гривен ежемесячно.

Самую большую компенсацию за аренду жилья получил Дмитрук Артем Геннадиевич — народный депутат от Одессы и бывший член фракции «Слуга Народа». Компенсация для Дмитрука составила 198 900 грн.

На втором месте нардеп от фракции «Европейская Солидарность» Олег Синютка с суммой компенсации 188 090 грн.

За ними по количеству выделенных денег на компенсацию жилья идут следующие депутаты:

Богдан Торохтий фракция “Слуга народа” – 137 800 грн.

Александр Сухов член депутатской группы «Доверие» – 119 000 грн.

Сергей Колебошин фракция “Слуга народа” – 99 000 грн.

Муса Магомедов (не входит в состав какой-либо фракции) — 86 450 грн.

Валерий Зуб и Андрей Одарченко фракция «Слуга народа» – по 79 300 грн.

Отметим, что остальные нардепы в среднем получили компенсации в размере до 40 000 гривен.

Как ранее сообщали Власти, в октябре нардепам раздали 3 млн грн на жилье.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: ВР, компенсация, нардепы