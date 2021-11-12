У родившихся во время пандемии COVID-19 детей обнаружили аномальные отклонения

Американские ученые обнаружили влияние пандемии на развитие младенцев.

Дети рожденные от мам переболевших во время беременности COVID-19 чаще страдали от задержек в развитии



Об этом говорится в исследовании опубликованном на «JAMA Pediatrics»

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Ученые из США в ходе исследования обнаружили, что младенцы, рожденные в период пандемии, отстают в интеллектуальном и когнитивном развитии.

Толчком новому исследованию дало заявление ученых, которые утверждали, что младенцы, родившиеся в период пандемии обладают более низким уровнем IQ и значительно отстают в развитии в сравнении с детьми, родившимися за 10 лет до начала пандемии COVID-19.

Это явление решили изучить ученые из Колумбийского и Калифорнийского университетов и Психиатрического института штата Нью-Йорк (США) провели другое исследование.

Как проводился эксперимент

В ходе нового исследования были проанализированы показатели 255 детей, родившихся в больнице Моргана Стэнли в Нью-Йорке с марта по декабрь 2020 года. Показатели сравнивали с показателями 62 детей, которые родились до начала пандемии.

При выборе детей учитывалось, что почти половина родивших их мам во время беременности перенесли коронавирус.

Стоит отметить, что большинство переболевших мам переносили болезнь в легкой или бессимптомной форме.

Ученые рассчитывали увидеть некоторые изменения в развитии таких нервной системы и мозга младенцев. Однако связи между перенесенным COVID-19 у мам во время беременности и патологиями нервной системы у детей обнаружено не было.

Результаты исследования

Несмотря на то, что каких-либо значительных различий в развитии детей от COVID-переболевших и здоровых мам не было, у детей из первой группы были обнаружены незначительные отклонения в развитии двигательных и когнитивных навыках новорожденных.

Дети рожденные от мам переболевших во время беременности COVID-19 чаще страдали от задержек в развитии вышеупомянутых функций. Тем не менее речь идет о совсем небольших сдвигах в средних баллах.

По мнению исследователей, причиной этому является стресс, который испытывали мамы и все остальные люди в первый год пандемии.

Несмотря на относительно утешающие результаты исследования, ученые считают, что даже такое незначительное влияние на развитие детей требует пристального внимания и изучения. В будущем изменений может становиться больше, что несомненно повлияет на здравоохранение и здоровье человечества в целом.

Как ранее сообщали Власти, российские ученые заявили, что переболевшие COVID-19 начинают быстрее стареть.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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