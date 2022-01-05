В Украине ввели бустерную дозу для всех вакцинированных от COVID-19

Министр здравоохранения Украины подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, каким препаратом они прививались.

Ляшко подписал приказ о бустерной дозе



Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса “Омикрон”.

Бустерную дозу желательно получить в период от шести до девяти месяцев после второй дозы прививки.

Для третьей прививки стоит отдавать предпочтение мРНК-вакцинам – Spikevax от компании Moderna и Comirnaty от Pfizer / BioNTech.

Людям, которые прошли курс вакцинации препаратом CornoVac, будут рекомендовать для бустера вакцину Pfizer.

При отсутствии мРНК-вакцин бустерную прививку могут сделать и другом типом препарата по одной из разрешенных в Украине схем.

Также бустерную дозу смогут получить люди с ослабленным иммунитетом, которые сейчас получают дополнительные прививки. Для них бустер рекомендован через три-шесть месяцев после получения дополнительной дозы.

Ляшко также обратил внимание, что после введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее ввода.

Сгенерировать его можно будет в приложении “Дiя” ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат за предварительную полную вакцинацию.

Как сообщали Власти, украинцы, которые вакцинировались бустерной дозой вакцины начнут получать новые COVID-сертификаты.

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