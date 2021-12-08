На “русской тройке” и с самоваром: в Москве началась Нормандская встреча без Украины
В Москве началась встреча по Донбассу на уровне политических советников лидеров Нормандской четверки без участия представителей Украины.
Об этом сообщило РИА Новости. Переговорщика от Украины – главу Офиса президента Андрея Ермака – на нее не пригласили.
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Переговоры «по внутриукраинскому урегулированию» проводит замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, а также внешнеполитические советники лидеров Германии и Франции – Йенс Плетнер и Эммануэль Бонн.
Перед встречей французского и немецкого советников покатали на «русской тройке» и напоили чаем из самовара.
Как сообщали Власти, США и России проведут переговоры, одной из ключевых тем которых будет ситуация вокруг Украины.