Хотел поджечь храм УПЦ: в Запорожье задержали террориста “ДНР”

Жителя Запорожья приговорили к тюремному сроку за сотрудничество с «ДНР».

Храм УПЦ Апостола Ивана Богослова



Об этом сообщает СБУ.

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В Украине к 7 годам лишения свободы приговорили жителя Запорожья, который пытался поджечь один из храмов УПЦ, по заданию «ДНР».

Согласно материалам следствия, представители так называемой «ДНР» пытались дестабилизировать обстановку в Украине конфликтом на религиозной основе.

Для этого в 2019 году, накануне предоставления Томоса Православной церкви, спецслужбы террористического формирования подыскали жителя Запорожья, который за 30 тыс. грн согласился совершить преступление – организовать поджог храма УПЦ Апостола Ивана Богослова.

Одним из ключевых требований было распространение в СМИ видео пожара, который должен был подаваться, как нападение на местную церковную общину УПЦ прихожан новообразованной Православной церкви Украины.

Запорожец вместе с сообщниками были задержаны сотрудниками СБУ при попытке поджога храма. Суд признал виновным организатора поджога и вынес уме приговор – 7 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали Власти, в Одесской области школьник поджег церковь.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: суд, Запорожье, храм, поджег, ДНР