Суд арестовал все имущество Порошенко
Киевский суд арестовал все имущество бывшего президента Петра Порошенко.
Об этом заявил адвокат экс-президента Игорь Головань.
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Печерский районный суд Киева в рамках деле о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.
«… сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича, хотя мы знаем, что Печерский суд вне территориальной юрисдикции находится…», — заявил Игорь Головань.
Под арест попадает все имущество Порошенко, которое есть в госреестрах, в частности объекты недвижимости и корпоративные права.
Адвокат порошенко также отметил, что считает решение «незаконным». Он назвал судью «предвзятой» и намерен подавать апелляцию.
Напомним, сегодня Порошенко пообещал вернуться в Украину во второй половине января и встретится с Генеральным прокурором.