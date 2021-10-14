Суд арестовал все имущество Порошенко

Киевский суд арестовал все имущество бывшего президента Петра Порошенко.

Под арест попадает все имущество Порошенко, которое есть в госреестрах



Об этом заявил адвокат экс-президента Игорь Головань.

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Печерский районный суд Киева в рамках деле о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.

«… сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича, хотя мы знаем, что Печерский суд вне территориальной юрисдикции находится…», — заявил Игорь Головань.

Под арест попадает все имущество Порошенко, которое есть в госреестрах, в частности объекты недвижимости и корпоративные права.

Адвокат порошенко также отметил, что считает решение «незаконным». Он назвал судью «предвзятой» и намерен подавать апелляцию.

Напомним, сегодня Порошенко пообещал вернуться в Украину во второй половине января и встретится с Генеральным прокурором.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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