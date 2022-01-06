В Офисе генпрокурора рассказали, что арестовали у Порошенко и где это нашли

Суд наложил арест на имущество, недвижимость и корпоративные права экс-президента.

Ранее в этом же уголовном производстве также наложены аресты на имущество других подозреваемых – народного депутата и угольного бизнесмена



Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Печерский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство прокурора об аресте имущества подозреваемого в госизмене пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Суд наложил арест на имущество и недвижимость экс-президента, которые указаны в официальных государственных реестрах.

«Судом принято решение о наложении ареста на имущество подозреваемого, принадлежащего ему на праве собственности в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества. В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права и т.д.», — говорится в сообщении офиса Генпрокурора.

В публикации также отмечено, что подача и рассмотрение ходатайства об аресте имущества подозреваемого прошли с соблюдением всех процессуальных норм.

Ранее в этом же уголовном производстве также наложены аресты на имущество других подозреваемых – народного депутата и угольного бизнесмена.

Напомним, пятому украинскому президенту Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.

Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий.

Как ранее сообщали Власти, в Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента Украины Петра Порошенко, а Печерский районный суд дал согласие на задержание.

Порошенко пообещал вернуться в Украину во второй половине января и встретится с Генеральным прокурором.

Киевский суд арестовал все имущество бывшего президента Петра Порошенко.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Порошенко, арест, имущество