В Офисе генпрокурора рассказали, что арестовали у Порошенко и где это нашли
Суд наложил арест на имущество, недвижимость и корпоративные права экс-президента.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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Печерский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство прокурора об аресте имущества подозреваемого в госизмене пятого Президента Украины Петра Порошенко.
Суд наложил арест на имущество и недвижимость экс-президента, которые указаны в официальных государственных реестрах.
«Судом принято решение о наложении ареста на имущество подозреваемого, принадлежащего ему на праве собственности в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества. В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права и т.д.», — говорится в сообщении офиса Генпрокурора.
В публикации также отмечено, что подача и рассмотрение ходатайства об аресте имущества подозреваемого прошли с соблюдением всех процессуальных норм.
Ранее в этом же уголовном производстве также наложены аресты на имущество других подозреваемых – народного депутата и угольного бизнесмена.
Напомним, пятому украинскому президенту Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.
Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий.
Как ранее сообщали Власти, в Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента Украины Петра Порошенко, а Печерский районный суд дал согласие на задержание.
Порошенко пообещал вернуться в Украину во второй половине января и встретится с Генеральным прокурором.
Киевский суд арестовал все имущество бывшего президента Петра Порошенко.