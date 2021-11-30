Иран отказался от переговоров о компенсациях жертвам сбитого самолёта МАУ
Иран ответил отказом на предложение Международной группы присоединиться к переговорам по компенсациям сбитого украинского самолета.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на совместное заявление Международной группы, обнародованное МИД Украины.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Правительство Ирана, которое ранее соглашалось на сотрудничество с Международной группой, отказалось принимать участие в переговорах по компенсациям за сбитый украинский рейс PS752.
«Совсем недавно Международная группа PS752 обратилась к Ирану с предложением взять на себя обязательство по вступлению в переговоры до 5 января 2022 года. Но к большому сожалению, 27 декабря нами был получен однозначный ответ от Ирана, в котором отмечалось, что Иран не видит необходимости вести переговоры с Международной группой», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Иран передумал сотрудничать по вопросам компенсаций жертвам трагедии, хотя раньше соглашался на переговоры.
«Иран сейчас изменил свою позицию и категорически выступает против любых дальнейших переговоров, связанных с нашим коллективным требованием о возмещении ущерба за ущерб PS752. Поскольку Иран, несет международно-правовую ответственность перед пострадавшими государствами, данный вопрос должен обсуждаться коллективно, чтобы обеспечить справедливое и равное отношение ко всем жертвам трагедии», — говорится в заявлении.
Международная групп будет продолжать предпринимать дальнейшие действия для привлечения Ирана к ответственности в соответствии с нормами международного права.
Напомним, 8 января 2020 года в Тегеране потерпел крушение самолет МАУ, следовавший в Киев. На борту находилось 180 пассажиров, никто из них не выжил.
Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной крушения украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года ошибку оператора системы ПВО. Непосредственной причиной катастрофы называется взрыв ракеты.
Как ранее сообщали Власти, в декабре 2021 года на онлайн-встрече международной группы, в которую входят представители Канады, Швеции, Британии и Украины, было отмечено, что Иран явно не желает возмещать причиненный ущерб за сбитый почти два года назад авиалайнер.