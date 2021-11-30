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17:47 06 Января 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Иран отказался от переговоров о компенсациях жертвам сбитого самолёта МАУ

Иран ответил отказом на предложение Международной группы присоединиться к переговорам по компенсациям сбитого украинского самолета.

Место крушения украинского самолета

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на совместное заявление Международной группы, обнародованное МИД Украины.

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Правительство Ирана, которое ранее соглашалось на сотрудничество с Международной группой, отказалось принимать участие в переговорах по компенсациям за сбитый украинский рейс PS752.

«Совсем недавно Международная группа PS752 обратилась к Ирану с предложением взять на себя обязательство по вступлению в переговоры до 5 января 2022 года. Но к большому сожалению, 27 декабря нами был получен однозначный ответ от Ирана, в котором отмечалось, что Иран не видит необходимости вести переговоры с Международной группой», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Иран передумал сотрудничать по вопросам компенсаций жертвам трагедии, хотя раньше соглашался на переговоры.

«Иран сейчас изменил свою позицию и категорически выступает против любых дальнейших переговоров, связанных с нашим коллективным требованием о возмещении ущерба за ущерб PS752. Поскольку Иран, несет международно-правовую ответственность перед пострадавшими государствами, данный вопрос должен обсуждаться коллективно, чтобы обеспечить справедливое и равное отношение ко всем жертвам трагедии», — говорится в заявлении.

Международная групп будет продолжать предпринимать дальнейшие действия для привлечения Ирана к ответственности в соответствии с нормами международного права.

Напомним, 8 января 2020 года в Тегеране потерпел крушение самолет МАУ, следовавший в Киев. На борту находилось 180 пассажиров, никто из них не выжил.

Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной крушения украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года ошибку оператора системы ПВО. Непосредственной причиной катастрофы называется взрыв ракеты.

Как ранее сообщали Власти, в декабре 2021 года на онлайн-встрече международной группы, в которую входят представители Канады, Швеции, Британии и Украины, было отмечено, что Иран явно не желает возмещать причиненный ущерб за сбитый почти два года назад авиалайнер.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Иран, переговоры, компенсация, мау, сбитый
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