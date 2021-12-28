В появлении “Омикрона” виновата мышь: что с ней было не так

Исследователи из Китайской академии наук в Пекине недавно сообщили о новых интригующих доказательствах возможного происхождения штамма «Омикрон».

Неясно только, что это была за мышь - дикая или лабораторная?



Об этом сообщает Medical Express.

Основная идея китайских ученых заключается в том, что мышь могла быть каким-то образом инфицирована человеческим вирусом путем «обратного зоонозного переноса». После этого вирус приобрел 45 новых мутаций, а затем был передан обратно людям.

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Это исследование опровергает распространенную теорию о том, что новый штамм развился у пациента с тяжелым иммунодефицитом в условиях затяжной болезни.

Однако проблема в том, что мышиный гомолог человеческого рецептора ACE2 (hACE2), который вирус обычно использует для проникновения в клетки, мало похож на стандартный белок-шип SARS-CoV-2.

Авторы рассудили, что если «Омикрон» действительно развился у мыши, то подробные особенности 45 мутаций, которые он при этом приобрел, должны это прямо отражать. Ученые обнаружили, что спектр молекулярных мутаций у «Омикрона» значительно отличался от спектра у всех других вирусов, которые развивались у людей, но очень напоминал спектры, связанные с эволюцией вируса в клетках мыши.

Непонятно только, как мог человеческий вирус распространиться среди мышей, отмечает издание. И что это была за мышь – дикая или лабораторная?

Ранее российские ученые проводили исследование «Омикрона» в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора и установили, что новый штамм заражает крыс и мышей, которые были нечувствительны к другим вариантам коронавируса.

Вариант B.1.1.529, который получил название «Омикрон», был обнаружен в конце ноября в ЮАР. Он распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Ранее Власти писали, что «Омикрон» появился после того, как мутировал в мышах или других животных, которые до этого заразились коронавирусом от людей.

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Тэги: мыши, коронавирус, штамм омикрон